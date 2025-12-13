Síguenos:
Atlético de Madrid derrotó a Valencia para recuperar los abrazos en La Liga

Publicado:
Llévatelo:
Atlético de Madrid dejó atrás dos derrotas consecutivas en la liga española y celebró un triunfo por 2-1 ante Valencia por la fecha 17, con goles de Koke Resurrección (17') y Antoine Griezmann (74'). Lucas Beltrán colocó el descuento forastero (63').

