Atlético de Madrid derrotó a Valencia para recuperar los abrazos en La Liga
Atlético de Madrid dejó atrás dos derrotas consecutivas en la liga española y celebró un triunfo por 2-1 ante Valencia por la fecha 17, con goles de Koke Resurrección (17') y Antoine Griezmann (74'). Lucas Beltrán colocó el descuento forastero (63').
