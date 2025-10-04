Cuba se despidió entre aplausos pese a derrota ante Australia
Publicado:
La selección de Australia salió de perdedor en el Mundial sub 20 de Chile 2025 luego de vencer por 3-1 a su similar de Cuba, elenco que se despidió del certamen con apenas producto del histórico empate que lograron ante Italia.
