Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

La octava jornada de la Copa Mundial Sub 20 Chile 2025

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sigue los partidos junto a Cooperativa.cl.

La octava jornada de la Copa Mundial Sub 20 Chile 2025
Este sábado 3 de octubre se llevará a cabo la octava jornada de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025, con duelos correspondientes a la tercera fecha para definir los grupos C y D.

Síguelo en Cooperativa.cl:

Sábado 4 de octubre

  • México 1-0 Marruecos. Finalizado. Estadio "Elías Figueroa".

1-0: 51' Gilberto Mora, de penal (MEX)

1-0: 47' Iker Bravo (ESP)

18:52 - | ¡TERMINÓ EN VALPARAÍSO! México triunfó sobre Marruecos y aseguró el segundo lugar del Grupo C. Con ello, se enfrentará a Chile en octavos del Mundial Sub 20

18:08 - | ¡HAY GOL DE MÉXICO! Un penal le permite a Gilberto Mora poner la ventaja frente a Marruecos y mover la clasificación en el Grupo C

18:08 - | ¡DESAHOGO DE ESPAÑA! Iker Bravo encontró un balón suelto y anotó el gol que le da la momentánea clasificación sobre Brasil

18:03 - | ¡Segundas partes en marcha! Vuelve la acción en el Grupo C con los complementos entre Brasil y España junto a México y Marruecos

17:48 - | ¡Al descanso ambos partidos! España y Brasil, al igual que México y Marruecos, mantienen sus marcadores 0-0

17:01 - | ¡Comienzan los partidos! España ante Brasil en el Nacional y México contra Marruecos en Valparaíso

16:31 - | La formación de México para medirse a Marruecos

16:29 - | Así formará España para enfrentar a Brasil

13:51 - | Revisa la agenda del octavo día del Mundial sub 20

