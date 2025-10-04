18:52 - | ¡TERMINÓ EN VALPARAÍSO! México triunfó sobre Marruecos y aseguró el segundo lugar del Grupo C. Con ello, se enfrentará a Chile en octavos del Mundial Sub 20

18:08 - | ¡HAY GOL DE MÉXICO! Un penal le permite a Gilberto Mora poner la ventaja frente a Marruecos y mover la clasificación en el Grupo C

18:08 - | ¡DESAHOGO DE ESPAÑA! Iker Bravo encontró un balón suelto y anotó el gol que le da la momentánea clasificación sobre Brasil

18:03 - | ¡Segundas partes en marcha! Vuelve la acción en el Grupo C con los complementos entre Brasil y España junto a México y Marruecos

17:48 - | ¡Al descanso ambos partidos! España y Brasil, al igual que México y Marruecos, mantienen sus marcadores 0-0

17:01 - | ¡Comienzan los partidos! España ante Brasil en el Nacional y México contra Marruecos en Valparaíso

16:35 - | Sigue la transmisión de Cooperativa Deportes

16:31 - | La formación de México para medirse a Marruecos



Con esta alineación salimos a buscar la clasificación.

13:59 - | España y Brasil se la juegan por un cupo en octavos

13:58 - | Italia quiere conseguir la clasificación a octavos frente a Argentina