Este sábado 3 de octubre se llevará a cabo la octava jornada de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025, con duelos correspondientes a la tercera fecha para definir los grupos C y D.
Sábado 4 de octubre
1-0: 51' Gilberto Mora, de penal (MEX)
1-0: 47' Iker Bravo (ESP)
18:52 - | ¡TERMINÓ EN VALPARAÍSO! México triunfó sobre Marruecos y aseguró el segundo lugar del Grupo C. Con ello, se enfrentará a Chile en octavos del Mundial Sub 20
18:08 - | ¡HAY GOL DE MÉXICO! Un penal le permite a Gilberto Mora poner la ventaja frente a Marruecos y mover la clasificación en el Grupo C
18:08 - | ¡DESAHOGO DE ESPAÑA! Iker Bravo encontró un balón suelto y anotó el gol que le da la momentánea clasificación sobre Brasil
18:03 - | ¡Segundas partes en marcha! Vuelve la acción en el Grupo C con los complementos entre Brasil y España junto a México y Marruecos
17:48 - | ¡Al descanso ambos partidos! España y Brasil, al igual que México y Marruecos, mantienen sus marcadores 0-0
17:01 - | ¡Comienzan los partidos! España ante Brasil en el Nacional y México contra Marruecos en Valparaíso
16:31 - | La formación de México para medirse a Marruecos
16:30 - | La formación de Brasil
16:29 - | Así formará España para enfrentar a Brasil
