Se cierra la fase de grupos: La octava jornada de la Copa Mundial Sub 20 Chile 2025
Sigue los partidos junto a Cooperativa.cl.
Este domingo 4 de octubre se llevará a cabo la novena jornada de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025, con duelos correspondientes a la tercera fecha para definir los grupos E y F.
Domingo 5 de octubre
0-1: 12' Noah Cobb (EEUU); 1-1: 17' Joshua Wynder, autogol (SUD); 2-1: 45' Gomolemo Kekana (SUD)
0-1: 13' Andrea Le Borgne (FRA)
17:48 - | ¡Al entretiempo! Francia vence a Nueva Caledonia y Sudáfrica se impone a Estados Unidos
17:48 - | ¡Remonta el marcador Sudáfrica! Gomolemo Kekana pone la ventaja ante Estados Unidos y aprieta la definición del Grupo E
17:14 - | ¡Autogol de Estados Unidos! Sudáfrica empata gracias a Joshua Wynder
17:11 - | ¡GOL DE ESTADOS UNIDOS! Noah Cobb pone el primero frente a Sudáfrica
17:11 - | ¡GOL DE FRANCIA! Andrea Le Bogne adelanta a los galos frente a Nueva Caledonia
17:08 - | ¡Partidos en marcha! Se define el Grupo E con los partidos de Nueva Caledonia con Francia y Sudáfrica ante Estados Unidos
16:54 - | Revisa los partidos de la jornada
