Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

Se cierra la fase de grupos: La octava jornada de la Copa Mundial Sub 20 Chile 2025

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sigue los partidos junto a Cooperativa.cl.

Este domingo 4 de octubre se llevará a cabo la novena jornada de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025, con duelos correspondientes a la tercera fecha para definir los grupos E y F.

Síguelo en Cooperativa.cl:

Domingo 5 de octubre

  • Sudáfrica 2-1 Estados Unidos. Entretiempo. Grupo E. Estadio El Teniente.

0-1: 12' Noah Cobb (EEUU); 1-1: 17' Joshua Wynder, autogol (SUD); 2-1: 45' Gomolemo Kekana (SUD)

  • Nueva Caledonia 0-1 Francia. Entretiempo. Grupo E. Estadio Fiscal de Talca.

0-1: 13' Andrea Le Borgne (FRA)

  • Arabia Saudita vs. Noruega. 20:00 horas. Grupo F. Estadio El Teniente
  • Nigeria vs. Colombia. 20:00 horas. Grupo F. Estadio Fiscal de Talca

17:48 - | ¡Al entretiempo! Francia vence a Nueva Caledonia y Sudáfrica se impone a Estados Unidos

17:48 - | ¡Remonta el marcador Sudáfrica! Gomolemo Kekana pone la ventaja ante Estados Unidos y aprieta la definición del Grupo E

17:14 - | ¡Autogol de Estados Unidos! Sudáfrica empata gracias a Joshua Wynder

17:11 - | ¡GOL DE ESTADOS UNIDOS! Noah Cobb pone el primero frente a Sudáfrica

17:11 - | ¡GOL DE FRANCIA! Andrea Le Bogne adelanta a los galos frente a Nueva Caledonia

17:08 - | ¡Partidos en marcha! Se define el Grupo E con los partidos de Nueva Caledonia con Francia y Sudáfrica ante Estados Unidos

