En el marco del duelo entre Santiago Wanderers y Cobreloa, las mascotas de ambos equipos, el popular Loro caturro y el Zorro de Calama posaron junto a "Teletín" en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso, mostrando el apoyo de los clubes a la Teletón, que se celebrará el 28 y 29 de noviembre.

