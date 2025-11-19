El Loro de Santiago Wanderers y el Zorro de Cobreloa posaron con Teletín en Valparaíso
En el marco del duelo entre Santiago Wanderers y Cobreloa, las mascotas de ambos equipos, el popular Loro caturro y el Zorro de Calama posaron junto a "Teletín" en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso, mostrando el apoyo de los clubes a la Teletón, que se celebrará el 28 y 29 de noviembre.
