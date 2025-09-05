Los preparativos de La Roja para enfrentar a Uruguay por Clasificatorias
Los dirigidos por Nicolás Córdova reciben a los "charrúas" en el Nacional.
10:03 - | La Roja inicia su práctica matutina de este domingo en "Juan Pinto Durán". Alrededor de las 12:30 horas se realizará una conferencia de prensa
11:29 - | La selección chilena volverá a entrenar en jornada vespertina, que comenzará a eso de las 18:00 horas
19:46 - | El arquero Lawrence Vigouroux valoró su debut absoluto en La Roja
16:27 - | La ANFP anunció que el defensa central Benjamín Kuscevic fue liberado de La Roja por una lesión que le impedirá estar ante Uruguay
13:48 - | Se espera que la Roja vuelva a las prácticas este mismo viernes desde las 15:00 horas en "Pinto Durán"
13:48 - | La selección chilena llegó al país tras su caída ante Brasil
13:24 - | Revisa el resumen de la Fecha 17 de las Clasificatorias
Resumen: Uruguay, Colombia y Paraguay entraron al Mundial y Chile cayó goleado en Brasil #Cooperativa90 https://t.co/M8IvY1YxMg pic.twitter.com/kAb0lFtHDH— Cooperativa (@Cooperativa) September 5, 2025
13:22 - | Revisa la programación de la última fecha de la Clasificatorias al Mundial 2026
La agenda para la última fecha de las Clasificatorias 2026 #Cooperativa90 https://t.co/CLxjwqSNHw pic.twitter.com/7Wd8Apdx7R— Cooperativa (@Cooperativa) September 5, 2025