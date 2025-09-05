Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Los preparativos de La Roja para enfrentar a Uruguay por Clasificatorias

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Los dirigidos por Nicolás Córdova reciben a los "charrúas" en el Nacional.

Los preparativos de La Roja para enfrentar a Uruguay por Clasificatorias
10:03 - | La Roja inicia su práctica matutina de este domingo en "Juan Pinto Durán". Alrededor de las 12:30 horas se realizará una conferencia de prensa

11:29 - | La selección chilena volverá a entrenar en jornada vespertina, que comenzará a eso de las 18:00 horas

16:27 - | La ANFP anunció que el defensa central Benjamín Kuscevic fue liberado de La Roja por una lesión que le impedirá estar ante Uruguay

13:48 - | Se espera que la Roja vuelva a las prácticas este mismo viernes desde las 15:00 horas en "Pinto Durán"

13:48 - | La selección chilena llegó al país tras su caída ante Brasil

