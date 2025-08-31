Colo Colo y Universidad de Chile protagonizan el Superclásico 198
Sigue todos los detalles del duelo en el Monumental junto a Cooperativa.cl.
Este domingo, Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentan en la versión 198 del Superclásico del fútbol chileno, válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.
- Síguelo en Cooperativa.cl:
09:44 - | Con el exazul Fernando de Paul en portada: Así palpitó Colo Colo el Superclásico en redes sociales
09:43 - | Charles Aránguiz fue la figura escogida por la U para promocionar su visita a Pedrero
08:51 - | Repasa cómo llegan ambos equipos
Superclásico 198: La U se juega ante Colo Colo su opción de pelear el título #Cooperativa90 https://t.co/6gvh80f4Xg pic.twitter.com/VXP4mNtUul— Cooperativa (@Cooperativa) August 31, 2025