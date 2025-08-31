Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y neblina
Santiago10.2°
Humedad88%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Superclásico

Colo Colo y Universidad de Chile protagonizan el Superclásico 198

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sigue todos los detalles del duelo en el Monumental junto a Cooperativa.cl.

Colo Colo y Universidad de Chile protagonizan el Superclásico 198
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Vídeos + Vistos
En portada

Este domingo, Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentan en la versión 198 del Superclásico del fútbol chileno, válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.

- Síguelo en Cooperativa.cl:

LEER ARTICULO COMPLETO

Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados
Lo + de Deportes
Leído
Escuchado
Visto
Comentado