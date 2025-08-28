14:32 - | Finalizó la conferencia conjunta de Vicente Pizarro y Lucas Assadi en la previa del Superclásico 198 entre Colo Colo y U. de Chile

14:31 - | Assadi: Hay que tomárselo con responsabilidad y disfrutar, es algo lindo jugar contra Brasil y Uruguay.

14:31 - | Pizarro: Hay que sacar esto adelante, la selección puede crecer, más allá de la edad, en estos partidos hay que mostrar ganas y actitud

14:30 - | Pizarro: A Lucas lo conozco hace mucho tiempo, hay que buscarlo de tres cuartos en adelante, donde es determinante

14:29 - | Assadi: La dinámica que tiene Pizarro es su principal cualidad, ataca y defiende muy bien, es un grandísimo jugador

14:27 - | Pizarro y el nuevo proceso de La Roja: Para un jugador es lo máximo estar en la selección, hay muchos jóvenes con buen presente. No hay objetivos en el corto plazo, pero hay que pensar en lo que viene

14:26 - | Assadi: Trato de ayudar de la mejor manera a mi equipo, pero también llevarlo a la selección. Me lo tomo con mucha responsabilidad, carácter y ganas de todo

14:24 - | Pizarro: Este tipo de partidos los tiene que sacar adelante el equipo, más allá del momento hay que salir a ganar, más en nuestro estadio.

14:22 - | Assadi: Hemos estado irregulares en el torneo, quizás los partidos no salen como uno quiere. Trabajamos de buena manera, uno no quiere perder, vemos los errores que cometemos y no queremos cometerlos en los próximos partidos

14:20 - | Pizarro: Sabemos que ha sido un año complicado, el objetivo está ahí, con nuestra gente y estadio. Vamos a sacar el partido adelante y la responsabilidad es salir a ganar

14:20 - | Pizarro: Somos responsables del momento, y creemos que este partido puede ser una inyección anímica para lo que viene

14:19 - | Pizarro: Como grupo sabemos el momento que estamos pasando, para atrás no podemos mirar. Estos partidos son aparte, hay un ambiente para la gente.

14:18 - | Assadi: No nos sentimos clasificados (en la Sudamericana), si lo merecemos por todas las cosas que pasamos. Vamos partido a partido, primero el clásico y después veremos lo que viene

14:16 - | Vicente Pizarro y la opción de un regreso de Gustavo Quinteros: Lo conozco mucho, me hizo debutar en el equipo, pero los dirigentes verán ese tema. El foco es el día del partido

14:15 - | Assadi y los incidentes en Avellaneda: Fue un momento difícil, hay que condenar la violencia de donde venga

14:15 - | Pizarro: Arturo (Vidal) es un líder dentro del grupo y tenerlo de vuelta es un aporte para el equipo

14:14 - | Pizarro: Sabemos el momento en que estamos, estos partidos se viven distintos, vamos a estar con nuestra gente y hay que hacerlo notar desde el primer minuto

14:13 - | Assadi y la visita al Monumental: Pasó más de un año que se rompió la racha, y estamos obligados a ganar este partido, no solo por el clásico, también por la tabla

14:13 - | Pizarro: Los dirigentes verán el tema del técnico y nosotros tenemos el foco del partido

14:12 - | Pizarro: Estamos a la espera que llegue un técnico, han sonado nombres obviamente, pero estamos enfocados en el partido, es una semana especial y no tenemos tiempo de pensar en eso

14:11 - | Lucas Assadi: No sé si hubo un cambio radical, pero se ha notado que he hecho cosas diferentes

14:08 - | Vicente Pizarro: Colo Colo tiene la obligación de salir a buscar el partido, sabemos que es importante. Los profes están trabajando y llegaremos de buena forma

14:08 - | Yamal Rajab: No queremos más violencia en nuestro fútbol, queremos que sea competitivo, donde el respeto sea importante

14:02 - | Yamal Rajab explica la presencia de Vicente Pizarro y Lucas Assadi en la conferencia: Representan el presente y el futuro de nuestro fútbol

14:00 - | En breves minutos arrancará la conferencia de Vicente Pizarro y Lucas Assadi en la previa del Superclásico 198