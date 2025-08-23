¡Ya es una realidad! Hinchas de la UC celebraron la apertura del Claro Arena
¡Ya es una realidad! Hinchas de la UC celebraron la apertura del Claro Arena
Luego de una espera de tres años, los hinchas de Universidad Católica pudieron ingresar el Claro Arena y fueron recibidos por una verdadera fiesta organizada por Cruzados.
