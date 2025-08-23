Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago2.2°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

¡Ya es una realidad! Hinchas de la UC celebraron la apertura del Claro Arena

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Luego de una espera de tres años, los hinchas de Universidad Católica pudieron ingresar el Claro Arena y fueron recibidos por una verdadera fiesta organizada por Cruzados.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados