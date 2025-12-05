Shaquille O'Neal al frente: Los deportes norteamericanos se tomaron los bolilleros del Mundial 2026
El sorteo del Mundial 2026 se celebró este viernes en Washington DC, Estados Unidos, y la FIFA tomó la particular decisión de no poner a ninguna figura del fútbol en los bolilleros, optando por figuras de deportes norteamericanos con el exbasquetbolista Shaquille O'Neal a la cabeza. También participaron Wayne Gretzky (hockey), Aaron Hudge (béisbol) y Tom Brady (fútbol americano)
