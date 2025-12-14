Al menos por una noche, los fans de Black Eyed Peas pudieron soñar con el regreso de la alineación más exitosa del grupo, con Fergie en voces, luego de que la cantante compartiera imágenes de una atrasada cena de cumpleaños con sus tres excompañeros.

Esto porque durante este 2025 tanto ella como will.i.am y Taboo cumplieron 50 años, lo que finalmente los músicos pudieron celebrar juntos, también con apl.de.ap.

"Por fin pudimos compartir el pan y celebrar juntos nuestros cumpleaños más importantes. ¡Qué noche tan especial con mis hermanos, llena de tanto amor! ♥️♥️", escribió la cantante en sus redes sociales.

