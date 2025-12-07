Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago17.1°
Humedad78%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Venezolanos en Chile marcharon "por la paz y la libertad" en apoyo de Machado

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Decenas de venezolanos se sumaron este sábado por la tarde en Santiago a las marchas globales "por la paz y la libertad" convocadas el jueves por la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados