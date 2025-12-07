Venezolanos en Chile marcharon "por la paz y la libertad" en apoyo de Machado
Publicado:
Fotos Destacadas
Venezolanos en Chile marcharon "por la paz y la libertad" en apoyo de Machado
Montes y Bello lideraron la remontada de la UC frente a La Calera en el Claro Arena
Así fue la alfombra roja de los Copihue de Oro
Fotos Recientes
Venezolanos en Chile marcharon "por la paz y la libertad" en apoyo de Machado
Montes y Bello lideraron la remontada de la UC frente a La Calera en el Claro Arena
Deportes Iquique lamentó una caída ante la U que significó su descenso en la Liga de Primera
Decenas de venezolanos se sumaron este sábado por la tarde en Santiago a las marchas globales "por la paz y la libertad" convocadas el jueves por la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados