Bomberos de 12 comunas de Región Metropolitana recibieron vehículos UTV todoterreno
Los cuerpos de bomberos de las comunas de Colina, Puente Alto, San José de Maipo, San Bernardo, Paine, Talagante, Peñaflor, Melipilla, San Pedro, Curacaví, Alhué y Maipú recibieron un vehículo UTV todoterreno, "para fortalecer la respuesta en zonas rurales y de difícil acceso".
La iniciativa, financiada por el gobierno regional de Santiago, implicó una inversión de casi 419 millones de pesos y apunta a los despliegues de voluntarios ante emergencias especialmente, por ejemplo, en zonas cordilleranas, quebradas o de alto riesgo.
Los vehículos pueden trasladar a tres voluntarios, tienen baliza, sirena, iluminación externa y huinche, además de un sistema integrado de combate y estanque de 322 litros.
