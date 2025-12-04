Los cuerpos de bomberos de las comunas de Colina, Puente Alto, San José de Maipo, San Bernardo, Paine, Talagante, Peñaflor, Melipilla, San Pedro, Curacaví, Alhué y Maipú recibieron un vehículo UTV todoterreno, "para fortalecer la respuesta en zonas rurales y de difícil acceso".

La iniciativa, financiada por el gobierno regional de Santiago, implicó una inversión de casi 419 millones de pesos y apunta a los despliegues de voluntarios ante emergencias especialmente, por ejemplo, en zonas cordilleranas, quebradas o de alto riesgo.

Los vehículos pueden trasladar a tres voluntarios, tienen baliza, sirena, iluminación externa y huinche, además de un sistema integrado de combate y estanque de 322 litros.

