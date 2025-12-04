La PDI entregó este jueves un balance del megaoperativo realizado ayer en el Barrio Meiggs, denominado "Muralla Oriental", que culminó con la detención de 30 personas y la desarticulación de una violenta mafia china que se estaba rearticulando en el sector.

La policía civil detalló que entre los detenidos se encuentran 27 ciudadanos de nacionalidad china, 18 de ellos vinculados a la organización criminal, quienes serán formalizados por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, contrabando, comercio sexual, extorsión, cohecho, narcotráfico, homicidio y secuestros.

El persecutor Alfredo Cerri, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, detalló el rol que cumplía el carabinero de la Segunda Comisaría de Santiago para la mafia: "La función en que realizaba era entregar la información de procedimientos que se iban a ejecutar a los diferentes locales comerciales y por eso recibía una remuneración", explicó.

"Respecto a los secuestros, es un fenómeno en este caso que se realizan por las organizaciones criminales para controlar ciertos mercados. En el entendido que las organizaciones, para realizar obtención de beneficio económico en su giro, necesitan que las personas que realizan la actividad económica les tributen. Entonces, ¿cómo los fuerzan a realizar eso? Por medio primero de extorsiones y posteriormente por secuestros", indicó el fiscal.

Durante el procedimiento se incautaron 600 millones de pesos en efectivo y armas de fuego.

