08:07 - | Antofagasta: Carabineros despliega 700 efectivos extras en la región para asegurar un proceso eleccionario ordenado, recibiendo durante las primeras horas cerca de 11.000 constancias de excusa.

07:55 - | Delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán y coordinación con los comandos políticos: "Se están tomados los resguardos (...) se pone especial atención a lo que significa la actividad después de las 18.00 horas. La tradición en general indica que la celebración termina siendo en el lugar que ha convocado el comando respectivo"

07:55 - | "Tenemos 1014 locales de votación, 889 recintos, hay algunos recintos que tienen más de un local, técnicamente, y todos ellos completamente habilitados e implementados", destacó Gonzalo Durán

07:54 - | Delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán: "Hemos hecho una coordinación de todos y cada uno de los aspectos que hay que considerar para que tengamos un proceso normal, entre ellos, el del factor climático"

07:42 - | Chilenos en París: A pesar de las bajas temperaturas, cientos de personas se congregaron en la sede diplomática para sufragar, disfrutando de un ambiente cívico amenizado con la venta de empanadas, sopaipillas y "brazos de reina".

07:41 - | En cuanto a las temperaturas, la máxima esperada para Santiago será "en torno a los 21 grados".

07:40 - | El sistema frontal que se aproxima a la zona central de Chile llegará "bastante debilitado", según Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica. Esto implica que las posibilidades de precipitaciones se concentrarán mayormente en las zonas cordilleranas y precordilleranas, con "algunas gotas ocasionales" en el centro de Santiago

07:28 - | La Estación Mapocho en Santiago se erige una vez más como un punto neurálgico en la jornada electoral chilena. El comandante del Ejército Cristián Urízar, jefe del local, confirmó que este es "uno de los de votación más grandes de la región", con un padrón electoral de "26.798 votantes" distribuidos en 67 mesas que componen "tres locales de votación" dentro del mismo recinto.

07:27 - | Durante las primeras horas, el centro de votación chileno en Madrid experimenta una baja afluencia debido al intenso frío y viento, con votantes viajando hasta 600 kilómetros para ejercer su derecho en esta segunda vuelta.

07:25 - | Elecciones presidenciales 2025: En Oceanía, los resultados consolidan una ventaja de la candidata Jeannette Jara en importantes ciudades de Australia y en Nueva Zelanda

07:18 - | Los resultados de Nueva Zelanda también favorecen, de manera preliminar, a la candidata oficialista: Jara logró 814 votos contra 349 de José Antonio Kast

07:18 - | Incluso en Canberra, la capital australiana, Jara se impuso con 110 votos frente a los 48 de Kast.

07:17 - | La tendencia se repitió en Melbourne, la segunda ciudad más importante de Australia en términos de participación electoral. Allí, Jara consiguió una victoria aún más contundente con 1.073 votos, acaparando el 70% de los sufragios, mientras que Kast obtuvo 444 votos (29,6%).

07:12 - | Australia: En Sídney, Jeannette Jara Román obtuvo 1.067 votos, lo que representa un 58% del total de sufragios. Su oponente, José Antonio Kast, alcanzó 741 votos, un 40,7%.

07:07 - | Carabineros recuerda que la única razón para ir a la comisaría a excusarse hoy es estar a más de 200 kilómetros del lugar de votación. Otras razones, como enfermedad o estar fuera del país, no requieren de una excusa presencial.