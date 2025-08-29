El Festival Qixi, conocido como el San Valentín chino, se celebra cada año el séptimo día del séptimo mes lunar, que en esta oportunidad cayó hoy 29 de agosto.

La festividad se inspira en la leyenda de Niulang y Zhinü, un pastor y una tejedora celestial separados por la Vía Láctea, quienes solo pueden reencontrarse una vez al año gracias a un puente formado por urracas.

En la antigüedad, el Qixi era una ocasión para que las jóvenes demostraran sus habilidades en la costura y pidieran buen matrimonio y prosperidad.

Hoy, la celebración tiene un marcado carácter romántico: parejas en toda China intercambian flores, regalos y promesas de amor, en una jornada que combina mitología, tradición y modernidad.

