Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado y bruma
Santiago10.4°
Humedad75%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Festival Qixi: el San Valentín chino que une amor y tradición

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El Festival Qixi, conocido como el San Valentín chino, se celebra cada año el séptimo día del séptimo mes lunar, que en esta oportunidad cayó hoy 29 de agosto.

La festividad se inspira en la leyenda de Niulang y Zhinü, un pastor y una tejedora celestial separados por la Vía Láctea, quienes solo pueden reencontrarse una vez al año gracias a un puente formado por urracas.

En la antigüedad, el Qixi era una ocasión para que las jóvenes demostraran sus habilidades en la costura y pidieran buen matrimonio y prosperidad.

Hoy, la celebración tiene un marcado carácter romántico: parejas en toda China intercambian flores, regalos y promesas de amor, en una jornada que combina mitología, tradición y modernidad.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados