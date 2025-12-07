Síguenos:
El eufórico festejo de Lando Norris tras su primer título mundial de Fórmula 1

Publicado:
Lando Norris consolidó su primer campeonato mundial de pilotos en la Fórmula 1, tras cerrar el año con el tercer puesto del GP de Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina.

Norris alcanzó al primer triunfo inglés en cinco años, el primero de McLaren en 17 campañas e impidió el pentacampeonato de Max Verstappen (Red Bull), quien quedó segundo pese a ganar la carrera final del calendario.

