El eufórico festejo de Lando Norris tras su primer título mundial de Fórmula 1
Publicado:
Fotos Destacadas
Venezolanos en Chile marcharon "por la paz y la libertad" en apoyo de Machado
Montes y Bello lideraron la remontada de la UC frente a La Calera en el Claro Arena
Así fue la alfombra roja de los Copihue de Oro
Fotos Recientes
El eufórico festejo de Lando Norris tras su primer título mundial de Fórmula 1
Argentina lució sus nuevos aviones de combate F-16: "Angeles protectores", según Milei
Venezolanos en Chile marcharon "por la paz y la libertad" en apoyo de Machado
Lando Norris consolidó su primer campeonato mundial de pilotos en la Fórmula 1, tras cerrar el año con el tercer puesto del GP de Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina.
Norris alcanzó al primer triunfo inglés en cinco años, el primero de McLaren en 17 campañas e impidió el pentacampeonato de Max Verstappen (Red Bull), quien quedó segundo pese a ganar la carrera final del calendario.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados