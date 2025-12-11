Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago15.9°
Humedad79%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Lo que aprobó el Consejo de Presidentes para el desarrollo del torneo en el 2026

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El Consejo de Presidentes de la ANFP tuvo este jueves su primera sesión para discutir las bases de la Liga de Primera 2026, donde hizo distintos retoques que acá en Cooperativa hacemos un repaso de todos los cambios que tendrá la siguiente temporada.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados