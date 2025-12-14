Figuras del deporte votaron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales
Publicado:
Figuras del fútbol nacional se hicieron presente en las elecciones presidenciales, compartiendo sus preferencias o registrando su momento de votación. Entre ellos destacan el exfutbolista Roberto Rojas, la jugadora Yastin Jiménez y los futbolistas, Arturo Vidal y Diego Sánchez.
