Los clasificados a copas, los ascensos y los descensos: Así está la temporada 2025 del fútbol chileno
Publicado:
Fotos Destacadas
Deportes Concepción festejó su ansiado retorno a Primera tras vencer a Cobreloa en Calama
Gala Crack: El equipo ideal de la Liga Femenina 2025
Belén volvió a encender su árbol de Navidad después de dos años
Fotos Recientes
Miles de personas se congregaron en Damasco para celebrar un año de la caída de Al Asad
Los clasificados a copas, los ascensos y los descensos: Así está la temporada 2025 del fútbol chileno
Los máximos goleadores en la Liga de Primera 2025
Este fin de semana se dio por concluida buena parte de la temporada 2025 en todas las divisiones de nuestro fútbol chileno. A la espera de la final de Copa Chile, revisa todos los campeones, ascendidos, descendidos y clasificados a copas internacionales.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados