Con varias ausencias: La formación de Colo Colo para visitar a Everton en Viña del Mar
Publicado:
Fotos Destacadas
Cientos de personas despidieron a minero serenense fallecido en El Teniente
Disley Ramos y "Mago" Jímenez dan rienda suelta a su amor en "Mundos Opuestos"
Se sumó Saldivia: Las bajas de Colo Colo para su choque con Everton
Fotos Recientes
Con varias ausencias: La formación de Colo Colo para visitar a Everton en Viña del Mar
El Team Chile desfiló en la apertura de los Juegos Mundiales de Chengdú
Cientos de personas despidieron a minero serenense fallecido en El Teniente
Con cinco ausencias confirmadas, Colo Colo debió rearmarse para visitar a Everton este domingo 10 de agosto a las 12:30 horas. Arturo Vidal y Emiliano Amor quedaron fuera por suspensión, mientras que Óscar Opazo, Alan Saldivia y Javier Correa no estarán por desgarros, lo que obligó a Jorge Almirón a ensayar una nueva fórmula.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados