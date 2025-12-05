La formación de Colo Colo para su crucial choque con Audax en la última fecha
Con una única duda, Fernando Ortiz alistó la más probable formación de Colo Colo para recibir a Audax Italiano este domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas por la última fecha de la Liga de Primera, con la misión de ganar y ver el resultado de Cobresal en simultáneo para tratar de acceder a la Copa Sudamericana.
