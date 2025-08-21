Las repercusiones de los incidentes en el duelo entre Independiente y la U
Sigue el día después de lo ocurrido en Avellaneda por Copa Sudamericana.
08:25 - | Lucas Assadi a Cooperativa: Solo queda darle ánimo a la gente que la pasó mal ayer, y darle fuerza a las familias que lo debe estar pasando mal en Chile
08:23 - | Nicolás Guerra se refiere a su familia: Está detenido. Fue todo muy triste, y ver que la gente nuestra esté sufriendo nos dolió en el alma #Cooperativa90
08:17 - | Rodrigo "Tucu" Contreras a Cooperativa: Estamos muy shockeados, y la verdad no pensamos en si jugaremos el fin de semana. Pensamos en la gente
08:14 - | Según cuenta @caneoc, la U hizo una nueva denuncia luego de que no hubiera custodia policial al bus del plantel en el viaje del hotel al aeropuerto
08:12 - | Manuel Mayo: El plantel está dolido, está muy shockeado
07:37 - | En estos momentos el plantel de Universidad de Chile llega a Aeroparque para alistar su retorno a Santiago
07:26 - | De acuerdo a lo informado por @caneoc la utilería del plantel de Universidad de Chile ya está en el Aeroparque
07:15 - | Se espera que el plantel de Universidad de Chile llegue en las próximas horas a Aeroparque para viajar de retorno a Santiago
07:13 - | Desde Buenos Aures, @caneoc informa que hay cerca de 90 detenidos en distintas comisarías y que la dirigencia de la U permanecerá en Buenos Aires para que haya procesos justos
07:12 - | Desde Buenos Aures, @caneoc nos cuenta detalles de lo ocurrido la noche de ayer martes: Son 20 los heridos, uno de gravedad