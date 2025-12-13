Síguenos:
Erick Pulgar alcanzó nueva final con Flamengo tras batir a Pyramids en la Intercontinental

Publicado:
Erick Pulgar alcanzó una nueva final con Flamengo tras batir a Pyramids en la Intercontinental por 2-0 con goles de Léo Pereira y Danilo. Ahora el equipo del chileno, que ganó la Challenger Cup con este triunfo, deberá enfrentar a PSG el miércoles 17 de diciembre a las 14:00 horas por el trofeo principal de la competencia.

