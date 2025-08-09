Un inspirado Lucas Assadi (78') lideró la goleada de Universidad de Chile por 4-1 ante Unión Española en el Estadio Nacional al anotar un tanto y dar una asistencias. Los otros goles del partido fueron de Javier Altamirano (28'), Lucas Di Yorio (56'), Rodrigo Contreras (84'), mientras que el tanto de los "hispanos" fue anotado por Pablo Aránguiz (13') de penal.

LEER ARTICULO COMPLETO