El imparable Lucas Assadi lideró aplastante goleada de la U sobre Unión Española
Publicado:
Fotos Destacadas
La sorpresiva formación de Universidad de Chile para enfrentar a Unión Española en el Nacional
Estudiantes de Santiago y Valparaíso protestaron por uso restringido de la TNE
Los 10 mejores fichajes para el segundo semestre en la Liga de Primera
Fotos Recientes
El imparable Lucas Assadi lideró aplastante goleada de la U sobre Unión Española
Incendios forestales afectan distintas zonas de Grecia: Al menos tres fallecidos
Un autogol de Felipe Campos decretó la caída de Unión La Calera ante Huachipato
Un inspirado Lucas Assadi (78') lideró la goleada de Universidad de Chile por 4-1 ante Unión Española en el Estadio Nacional al anotar un tanto y dar una asistencias. Los otros goles del partido fueron de Javier Altamirano (28'), Lucas Di Yorio (56'), Rodrigo Contreras (84'), mientras que el tanto de los "hispanos" fue anotado por Pablo Aránguiz (13') de penal.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados