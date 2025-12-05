Huachipato cerró su participación en la Liga de Primera con un empate 2-2 ante Palestino en el Municipal de La Cisterna y de inmediato puso la mira en la final de la Copa Chile frente a Deportes Limache, que se disputará este miércoles 10 de diciembre en el Estadio El Teniente. Cris Martínez y Brayan Garrido marcaron para los acereros, mientras que Joe Abrigo y Junior Arias hicieron lo propio para los árabes.

