Los citados por Nicolás Córdova para las últimas dos fechas de las Clasificatorias
Publicado:
Fotos Destacadas
Ciudad suiza vive noches de incidentes tras muerte de joven que huía de la policía
Los nombres que asoman como director técnico en Colo Colo
Obras del Parque Barón de Valparaíso llevan 40% de avance
Fotos Recientes
Los citados por Nicolás Córdova para las últimas dos fechas de las Clasificatorias
Ciudad suiza vive noches de incidentes tras muerte de joven que huía de la policía
Los nombres que asoman como director técnico en Colo Colo
El técnico interino de la selección chilena, Nicolás Córdova, entregó la nómina de la Roja adulta con miras a los duelos a disputarse en septiembre ante Brasil y Uruguay, por las últimas dos fechas de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial de Norteamérica 2026.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados