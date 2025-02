La selección chilena sub 20 perdió ante Argentina por 1-2 en el inicio del hexagonal final en el Sudamericano sub 20 de Venezuela. Ian Subiabre y Agustín Ruberto abrieron el marcador en la primera etapa y, pese al descuento de Juan Francisco Rossel, el equipo de Nicolás Córdova no logró revertir su suerte.

LEER ARTICULO COMPLETO