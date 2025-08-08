Síguenos:
La sorpresiva formación de Universidad de Chile para enfrentar a Unión Española en el Nacional

Esta es la sorpresiva formación de Universidad de Chile, con el regreso de Lucas Di Yorio, para enfrentar este sábado a Unión Española en el Estadio Nacional, por la fecha 19 de la Liga de Primera.

