Miles de personas se congregaron en Damasco para celebrar un año de la caída de Al Asad
Publicado:
Decenas de miles de personas con la bandera de la nueva Siria llegaron esta tarde a la Plaza de Los Omeyas en Damasco para conmemorar el primer aniversario del derrocamiento del régimen de Bachar al Asad tras medio siglo en el poder.
"Este es el día de la libertad, nos deshicimos del régimen de Al Asad, también nos libramos de los asesinatos de personas. Todo ello ocurrió gracias a la oposición siria", dijo una joven participante a Agencia EFE.
La celebración también contó con desfiles militantes en diferentes ciudades del país, exhibiciones, conciertos, discursos y espectáculos aéreos.
