23:48 - | Ministra del Interior, Carolina Tohá: A pesar de que la percepción que tenemos es que las temperaturas no van a estar tan altas, las condiciones propicias para los incendios van a continuar

22:20 - | A pesar de las críticas de la Sofofa, Boric insistió este sábado que su intención es conversar más adelante " respecto de la regulación que corresponde -si está bien o mal, si se puede mejorar- sobre la industria forestal, que tiene una relevancia tremenda, en particular en las regiones de Ñuble y Biobío".

15:18 - | Director de Conaf en Maule, Aliro Gascón: Estamos en una doble línea de contención aumentando la anchura del cortafuego, porque el incendio viene con cierta voracidad desde el el este de Ñuble, por lo que sigue afectando a Ñuble y no a nosotros

15:15 - | El director de Conaf en el Maule, Aliro Gascón, explicó que "no ha cambiado la superficie afectada de 22,2 hectáreas, "pero si seguimos ocupados"

15:13 - | Ministra Antonia Orellana: Tenemos la Brigada de Voluntarios colombianos que está apoyando en ese sector, entrando más por el norte a pie y también tenemos la preocupación respecto al incendio Casablanca Tres-Maule, que ayer se reactivó con bastante violencia en el sector de Ninhue, pero que no ha avanzado significativamente hacia el Maule

13:25 - | No bajemos la guardia y hagamos caso a la gente que está trabajando en la emergencia, pide el Presidente Boric quien agradece la ayuda internacional #CooperativaContigo

12:51 - | Christian Little: No es algo normal que pasen estos accidentes a este tipo de nave, son situaciones de riesgo que suceden pero no es normal. Las aeronaves tienen un muy alto estándar de seguridad y revisión acorde a lo que solicita la DGA