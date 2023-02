18:29 - | Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela: Por ahora no hay toque de queda, pero no se descarta y se está monitoreando (...) Quirihue, Quillón y Ninhue son las comunas más afectadas en el Ñuble #CooperativaContigo

15:50 - | Director regional de Conaf Maule, Aliro Gascón: El incendio denominado Río Blanco es más complejo por las condiciones de humo, de visibilidad, lo que no permite una operación constante de las aeronaves. Pero sí tenemos muchas líneas cortafuegos con maquinaria, con skidder y eso ha permitido que no esté en peligro ninguna vivienda

13:12 - | Alicia Bárcena, embajadora de México en Chile, aseguró que los 150 brigadistas mexicanos "son expertos en combatir incendios en el terreno, en las zonas más alejadas, donde a veces el helicóptero no puede bajar o el avión no puede llegar".

12:51 - | [Radio en vivo] Óscar Crisóstomo, gobernador regional de Ñuble, sobre presunta intencionalidad en los #IncendiosForestales : "No sé si hay una intencionalidad política o no en esta situación, no me atrevería a hacer un juicio ahí, lo que sí estoy señalando que esto es difícil que sea solamente por negligencia" #CooperativaContigo