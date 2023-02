19:32 - | [Audio] "Me he encontrado solo": Alcalde de Yumbel clama por ayuda ante incendios

19:21 - | Alcalde de Yumbel: "Me he encontrado solo. Me he encontrado solamente con los recursos de la Municipalidad, Bomberos y la comunidad en sí. No he tenido ese apoyo que espero y que tendría que haberme llegado del Gobierno"