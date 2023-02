07:45 - | [En vivo] Alcaldesa Santa Juana: Por supuesto que espero que el Presidente modifique la institucionalidad de la industria forestal. Me dolió muchísimo cuando el Gobierno descartó un royalty a las forestales #CooperativaContigo

07:40 - | [En vivo] Alcaldesa Santa Juana: Tenemos problemas desde hace 20 años. Tenemos un éxodo masivo de población que viola los DDHH. Antes el 60% vivía en el sector rural, hoy, el 40%, porque estamos rodeados de pino y no hay agua #CooperativaContigo

07:38 - | [En vivo] Alcaldesa Santa Juana: He visto mucha disposición del Gobierno. Lo que no sé es cómo lo vamos a hacer porque todavía Chile no entiende lo que es un territorio rural #CooperativaContigo