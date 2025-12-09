Síguenos:
El basural que quedó tras la masiva peregrinación al Santuario de Lo Vásquez

Más de un millón de personas peregrinó este fin de semana hasta el Santuario de Lo Vásquez a propósito de la festividad de la Inmaculada Concepción. Esta tradición religiosa obligó a cerrar la Ruta 68 para permitir el paso de los feligreses. Hoy, terminada la festividad, se pueden ver cerros de basura en el entorno del Santuario ubicado en la comuna de Casablanca, en la Región de Valparaíso.

