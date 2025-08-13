Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana
Universidad de Chile enfrenta a Independiente por Copa Sudamericana
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Sigue la jornada en vivo y online por Cooperativa.cl.
Sigue la jornada en vivo y online por Cooperativa.cl.
Este miércoles U. de Chile recibe a Independiente en la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana.
Sigue el duelo en vivo y online por Cooperativa.cl:
- U. de Chile vs. Independiente, 20:30 horas. Estadio Nacional. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato de Cooperativa Deportes.