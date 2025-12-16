Síguenos:
Claudio Bravo compartió con cadetes de Coquimbo Unido y recibió la camiseta del campeón

El exportero de la selección chilena Claudio Bravo visitó el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", donde se reunió con pequeños jugadores de Coquimbo Unido, y donde recibió de manos del presidente del club, Jorge Contardo, la camiseta del campeón del fútbol chileno.

