Cecilio Waterman lideró la victoria de Coquimbo Unido sobre Huachipato en Talcahuano
Publicado:
Fotos Destacadas
GORE Metropolitano entregó cámaras para guardias municipales de 51 comunas
La Calera llegó a su noveno partido consecutivo sin conocer la victoria tras caer ante Palestino
Cayó red de contrabando en Punta Arenas: incautan 100 mil cajetillas de cigarrillos
Fotos Recientes
Cecilio Waterman lideró la victoria de Coquimbo Unido sobre Huachipato en Talcahuano
La formación de Colo Colo para enfrentar a la U en el Monumental
La formación de Universidad de Chile para el Superclásico en el Monumental
El delantero panameño, Cecilio Waterman lideró la victoria 1-0 de Coquimbo Unido sobre Huachipato en Talcahuano por la fecha 22 de la Liga de Primera y sigue como líder del torneo con 53 puntos.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados