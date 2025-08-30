Síguenos:
Cecilio Waterman lideró la victoria de Coquimbo Unido sobre Huachipato en Talcahuano

Publicado:
Llévatelo:
El delantero panameño, Cecilio Waterman lideró la victoria 1-0 de Coquimbo Unido sobre Huachipato en Talcahuano por la fecha 22 de la Liga de Primera y sigue como líder del torneo con 53 puntos.

