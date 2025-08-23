Síguenos:
Coquimbo Unido venció a Audax y quedó más líder que nunca

Coquimbo Unido continúa haciendo historia esta temporada en la Liga de Primera y este sábado amplió su registro de triunfos consecutivos tras vencer ajustadamente por 0-1 a Audax Italiano en La Florida, ubicándose a 12 puntos de su más cercano perseguidor.

