Deportes Iquique se mantuvo último de la Liga tras caer ante Ñublense en el Tierra de Campeones

Publicado:
Deportes Iquique sufrió un duro revés en sus aspiraciones por abandonar el fondo de la tabla tras caer por 0-2 ante Ñublense en el Tierra de Campeones. Tras la expulsión de César Fuentes, los goles de Gonzalo Sosa y Gabriel Graciani condenaron a los nortinos en la fecha 21 de la Liga de Primera.

