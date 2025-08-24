Deportes Iquique se mantuvo último de la Liga tras caer ante Ñublense en el Tierra de Campeones
Deportes Iquique sufrió un duro revés en sus aspiraciones por abandonar el fondo de la tabla tras caer por 0-2 ante Ñublense en el Tierra de Campeones. Tras la expulsión de César Fuentes, los goles de Gonzalo Sosa y Gabriel Graciani condenaron a los nortinos en la fecha 21 de la Liga de Primera.
