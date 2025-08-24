Deportes Iquique sufrió un duro revés en sus aspiraciones por abandonar el fondo de la tabla tras caer por 0-2 ante Ñublense en el Tierra de Campeones. Tras la expulsión de César Fuentes, los goles de Gonzalo Sosa y Gabriel Graciani condenaron a los nortinos en la fecha 21 de la Liga de Primera.

LEER ARTICULO COMPLETO