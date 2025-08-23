Síguenos:
El Claro Arena tuvo un festejado estreno con el triunfo de U. Católica sobre Unión Española

El Claro Arena vivió una festejada inauguración este sábado luego de abrir sus puertas anticipadamente. En una jornada que contó con distintos espectáculos, la Universidad Católica animó el evento principal con un triunfo 2-0 frente a Unión española en la fecha 21 de la Liga de Primera.

