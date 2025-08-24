La Serena sigue sin despegar tras caer ante Huachipato en La Portada
Publicado:
Fotos Destacadas
Chavistas se alistan en la milicia convocada por el régimen de Maduro
Las hermosas postales que dejó la nieve en la precordillera de Santiago
El Team Chile se despidió de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción
Fotos Recientes
La Serena sigue sin despegar tras caer ante Huachipato en La Portada
El Claro Arena tuvo un festejado estreno con el triunfo de U. Católica sobre Unión Española
El Team Chile se despidió de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción
Deportes La Serena cayó 0-2 ante Huachipato en el Estadio La Portada por la fecha 21 de la Liga de Primera y sigue cerca de la zona de descenso, a solo cinco puntos de Unión Española. Los goles del encuentro fueron de Rafael Caroca (50') y Mario Briceño (90+7') para los "acereros".
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados