La Serena sigue sin despegar tras caer ante Huachipato en La Portada

Deportes La Serena cayó 0-2 ante Huachipato en el Estadio La Portada por la fecha 21 de la Liga de Primera y sigue cerca de la zona de descenso, a solo cinco puntos de Unión Española. Los goles del encuentro fueron de Rafael Caroca (50') y Mario Briceño (90+7') para los "acereros".

