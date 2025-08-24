Deportes La Serena cayó 0-2 ante Huachipato en el Estadio La Portada por la fecha 21 de la Liga de Primera y sigue cerca de la zona de descenso, a solo cinco puntos de Unión Española. Los goles del encuentro fueron de Rafael Caroca (50') y Mario Briceño (90+7') para los "acereros".

LEER ARTICULO COMPLETO