Montes y Bello lideraron la remontada de la UC frente a La Calera en el Claro Arena

Publicado:
Clemente Montes y Eduard Bello lideraron la remontada y victoria 2-1 de Universidad Católica frente a Unión La Calera en el Claro Arena por la fecha 30 de la Liga de Primera. El tanto de los "cementeros" fue anotado por Ignacio Mesías

