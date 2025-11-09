Resumen: El campeón Coquimbo estiró su racha y la UC y la U intensificaron la pelea por el Chile 2

Este domingo se completó la fecha 27 de la Liga de Primera 2025, que estuvo marcada por el triunfo del campeón Coquimbo Unido, que estiró su racha de victorias; los festejos de Universidad Católica y U. de Chile, que intensificaron su pelea por el "Chile 2"; y la derrota de Unión Española ante Colo Colo, que provocó la renuncia de Miguel Ramírez en la tienda hispana.

Coquimbo, el flamante campeón, estrenó su título con una visita a Palestino en La Cisterna y ganó por 1-2, estirando a 15 su racha de triunfos consecutivos en el torneo.

Además, alcanzó un increíble registro, ya que al vencer a Palestino, Coquimbo logró superar a todos los equipos de la Liga de Primera en esta temporada.

Más abajo, en el segundo lugar está la principal pelea en lo que queda del torneo, con el "Chile 2" en juego, que da un pasaje directo a la fase grupal de la Copa Libertadores 2026.

Universidad Católica lidera esta pelea, con 51 puntos, tras vencer por la mínima a La Serena en La Portada.

Le siguen O'Higgins, que goleó por 4-2 a Ñublense en Rancagua, y marcha con 50 puntos en el tercer lugar; y Universidad de Chile, que está con 48 unidades en el cuarto puesto, después de una frenética remontada por 4-3 ante Deportes Limache, que sigue complicado al borde del descenso, con solo 22 positivos en la antepenúltima posición.

Colo Colo, por su parte, se ilusiona con alcanzar la zona de Copa Sudamericana. El cuadro albo venció por 1-2 a Unión Española en Santa Laura y sumó 41 puntos en el octavo lugar, quedando a solo dos de Audax Italiano, que marca el corte en el séptimo puesto y perdió con Huachipato en Talcahuano.

Por el lado contrario, Unión Española sufrió un remezón tras la caída ante Colo Colo, ya que el técnico Miguel Ramírez dejó el equipo por los malos resultados.

Los hispanos están penúltimos en la tabla, con 21 puntos, en zona de descenso, y con solo tres de ventaja sobre Deportes Iquique, que tuvo un respiro al vencer por 1-2 a Unión la Calera.

También sumó puntos de oro Everton en esta lucha por la permanencia, al sorprender con un 1-2 a Cobresal en El Salvador.

La fecha 28 de la Liga de Primera está programada para disputarse el fin de semana del 23 de noviembre, después del receso que tendrá el fútbol chileno por la ventana FIFA y por las Elecciones Presidenciales.

Los resultados de la fecha 27:

Tabla de posiciones:

Goleadores:

Fecha 28 - Programación por definir

Colo Colo vs. Unión La Calera

Universidad Católica vs. Palestino

Deportes Iquique vs. Cobresal

Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena

Deportes Limache vs. Unión Española

Audax Italiano vs. Everton

O'Higgins vs. Universidad de Chile

Ñublense vs. Huachipato

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2026:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte tercero en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 3.

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte séptimo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 4.

El cuarto cupo para la Copa Libertadores, CHILE 4, se encuentra reservado para el campeón de la Copa Chile.

Si el campeón de la Copa Chile clasifica a la Copa Sudamericana, quedará clasificado para la Libertadores, llenándose los cupos de clasificación a la Sudamericana por los clubes que correspondan de acuerdo con el artículo 86.

Si el Campeón de la Copa Chile clasifica a la Libertadores como CHILE 1, 2 o 3, el cupo CHILE 4 será ocupado por el otro finalista de la Copa Chile.

Sin embargo, si el otro finalista de la Copa Chile también estuviere clasificado como CHILE 1, CHILE 2 o CHILE 3 a la Libertadores, ocuparán el CHILE 3 y CHILE 4 de dicha competencia los que hubieren obtenido el tercer y cuarto lugar del Campeonato regulado por estas Bases, clasificando a la Sudamericana los clubes que resultaren enlos lugares 5° al 8° en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases.