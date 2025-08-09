Un autogol de Felipe Campos decretó la caída de Unión La Calera ante Huachipato
Publicado:
Fotos Destacadas
La sorpresiva formación de Universidad de Chile para enfrentar a Unión Española en el Nacional
Estudiantes de Santiago y Valparaíso protestaron por uso restringido de la TNE
Los 10 mejores fichajes para el segundo semestre en la Liga de Primera
Fotos Recientes
Un autogol de Felipe Campos decretó la caída de Unión La Calera ante Huachipato
"Marcha de las ollas vacías": Comunidad palestina protestó en Santiago
La sorpresiva formación de Universidad de Chile para enfrentar a Unión Española en el Nacional
Unión La Calera lamentó su cuarta derrota consecutiva con un 1-0 de visitante frente a Huachipato por la fecha 19 de la Liga de Primera. El duelo, que inició con la expulsión de Kevin Méndez a los tres minutos, se decidió con un autogol de Felipe Campos a los 86'.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados