Unión La Calera dejó escapar el triunfo ante el tardío 1-1 de Deportes La Serena en el "Nicolás Chahuán Nazar" por la fecha 20 en la Liga de Primera. Pese a que Javier Saldías abrió la cuenta y que Juan Fuentes se fue expulsado en la visita, los "granates" consiguieron igualar gracias a un tanto de Bryan Mendoza.

LEER ARTICULO COMPLETO