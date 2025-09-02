Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago9.1°
Humedad86%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La Roja tuvo doble turno este martes en la preparación para la visita a Brasil

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La Roja tuvo durante la tarde de este martes la segunda práctica de la jornada, de doble turno, en la preparación para la visita a Brasil, programada para este jueves a las 20:30 horas en Río de Janeiro, en la penúltima fecha de las Clasificatorias.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados