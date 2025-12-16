Más de 670 jóvenes culminaron su formación y egresaron como nuevos carabineros
Un total de 676 nuevos carabineros se incorporan a las labores policiales tras finalizar sus dos años de formación en la Escuela de la institución y fortalecerán el contingente operativo a nivel nacional.
El general director, Marcelo Araya, destacó en la ceremonia, que reunió a jóvenes de Los Andes, Puerto Montt y Santiago, que ser carabinero "es asumir una vocación profundamente arraigada en el servicio público, que demanda coraje, profesionalismo y una entrega inquebrantable".
Del total de egresados, 276 son mujeres (40,8%), de las que 61 son madres y cuatro se encuentran embarazadas, y 400 son hombres (59,2%), de los que 58 son padres. Además, 116 pertenecen a pueblos originarios y 194 cuentan con título profesional o técnico, detalló la institución de las carabinas cruzadas.