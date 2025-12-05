La formación de U. Católica para recibir a Unión La Calera en la última fecha de la Liga de Primera
Publicado:
Universidad Católica recibe a Unión La Calera este sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas en el Claro Arena por la última fecha de la Liga de Primera. Esta será la probable formación de los "cruzados" para el duelo ante los "cementeros"
